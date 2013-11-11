Госкомконкуренции Узбекистана подвел работы за 9 месяцев

ТАШКЕНТ, 11 ноября. /УЗИНФОРМ/. Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции подвел итоги своей деятельности в январе-сентябре 2013 года.

Приватизация и управление госимуществом

За отчетный период реализовано 67 государственных активов на общую сумму 26,89 млрд. сумов, из которых 2 566,0 млн. сумов составляют инвестиционные обязательства, принятые инвесторами по договорам купли-продажи, предусматривающие модернизацию производства, создание дополнительных рабочих мест, увеличение объема выпуска импортозамещающей продукции. По 168 договорам купли-продажи государственных активов на сегодняшний день выполнено инвестиционных обязательств на сумму $184,3 млн. и 79,7 млрд. сумов, создано более 2100 новых рабочих мест.

По состоянию на 1 июля комитетом осуществляется мониторинг 945 приватизированных предприятий с государственной долей в уставном фонде, в том числе 352 АО и 593 ООО. За отчетный период 907 хозяйственных обществ получили прибыль, в том числе 569 добились увеличения рентабельности по сравнению с прошлым годом, 12 предприятий сократили убытки.

Центрами аренды государственного имущества при территориальных органах ГКК в аренду передано около 21,8 тысяч помещений, создано 40,5 тысяч рабочих мест. От аренды госимущества в целом поступило 41,8 млрд. сумов. Половина этой выручки (20,9 млрд. сумов) направлена в соответствующие местные бюджеты.

Развитие фондового рынка

Оборот рынка ценных бумаг (акции и корпоративные облигации) в январе-сентябре составил 751,4 млрд. сумов. Оборот вторичного рынка ценных бумаг составил 141,5 млрд. сумов, в том числе организованного рынка акций – 47,7 млрд. сумов, неорганизованного рынка акций – 669,5 млрд. сумов.

Оценочная, биржевая и риэлторская деятельность

На 1 октября 2013 года выдано 166 лицензий на право осуществления оценочной деятельности, прекращено действие 16 лицензий. Из действующих 150 лицензий на право осуществления оценочной деятельности, 121 – на оценку бизнеса, 27 – на оценку движимого имущества, 2 – на оценку недвижимого имущества. Физическим лицам выдано 736 квалификационных сертификатов оценщика, из которых 685 – действующих, 51 – аннулированных.

На 1 октября 2013 года выдано 169 лицензий на право осуществления риэлторской деятельности, из которых действуют – 155 лицензий, прекращено действие – 14 лицензий. Физическим лицам выдано 1023 квалификационных сертификатов риэлтора.

Нормотворчество

Госкомконкуренции продолжает совершенствовать нормативно-правовую базу в своей сфере деятельности. В отчетный период комитетом разработано 57 проектов нормативно-правовых актов, включая 3 законопроекта, 3 проекта решения Президента, 33 проекта решений Кабинета Министров и 18 ведомственных нормативно-правовых актов. В частности, разработан и внесен в Кабмин проект Закона "Об управлении государственным имуществом". Кроме того, рассмотрено 283 проекта нормативно-правовых актов, представленных на согласование другими министерствами и ведомствами.

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