Ислам Каримов выразил соболезнования главе Филиппин

ТАШКЕНТ, 12 ноября. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов направил телеграмму в адрес Президента Республики Филиппины Бениньо Акино, в которой выразил ему соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате оползней и разрушений, вызванных тайфуном "Хайян". Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Напомним, в начале ноября на территории Филиппин произошел один из самых сильных тропических циклонов за всю историю метеонаблюдений. Число жертв тайфуна "Хайян" на одних только Филиппинах по предварительным оценкам может достичь 10 тысяч человек. Предварительные финансовые потери от тайфуна оцениваются как минимум в 10,5 млн. долларов. По данным ООН, от тайфуна пострадало более 9,5 млн. человек, более 600 тысяч было эвакуировано во Вьетнаме.

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