Узбекистан и Туркменистан провели межмидовские консультации

НОВОСТИ В МИРЕ, 12 ноября. /УЗИНФОРМ/. В городе Ашхабаде 11 ноября состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Узбекистана и Туркменистана. Узбекскую делегацию возглавил Посол по особым поручениям МИД Республики Узбекистан Ильхом Неъматов.

Он провел переговоры с заместителем Председателя Кабинета министров, министром иностранных дел Рашидом Мередовым, с которым обсудил состояние и перспективы развития многоплановых узбекско-туркменских отношений, вопросы международного и регионального характера. На встрече были также рассмотрены практические вопросы предстоящих двусторонних политических контактов, включая проекты документов, планируемых к подписанию.

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