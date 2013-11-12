Узбекистан и Оман провели политические консультации

НОВОСТИ В МИРЕ, 12 ноября. /УЗИНФОРМ/. Внешнеполитические ведомства Узбекистана и Омана провели 11-12 ноября в городе Маскате очередной раунд политических консультаций.

Оманскую делегацию возглавил генеральный секретарь МИД Омана Бадр бин Хамад ал-Бусаиди. На переговорах предметно обсуждены состояние и перспективы узбекско-оманского сотрудничества в политической, экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также ход взаимодействия в рамках международных и региональных организаций, в частности ООН и ОИС.

Стороны рассмотрели вопросы участия оманского бизнеса в реализации совместных инвестиционных проектов в специальных зонах "Ангрен" и "Навои". Проведен мониторинг договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества и рассмотрены перспективы ее расширения. На встрече также обсуждены сроки проведения очередного заседания Межправительственной комиссии по инвестициям и торговле и узбекско-оманского делового совета.

В Маскате делегация МИД Узбекистана провела ряд встреч и переговоров в министерствах и ведомствах Султаната Оман, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Республики.

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