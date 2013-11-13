Семинар на тему женского предпринимательства

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 ноября. /УЗИНФОРМ/. 12 ноября в отеле "Ширин плаза" областного центра завершился двухдневный семинар-тренинг для женщин-предпринимателей, организованный областным отделением Ассоциации "Тадбиркор аёл". Прошедший семинар получил название "Проблемы и факторы развития женского предпринимательства". Участие в нем приняли более 50 предпринимательниц со всех районов Бухарской области, а также председатели районных и городских отделений Ассоциации "Тадбиркор аёл", представители ННО "Ойдин нур", Форума социально ответственных граждан и областного Комитета женщин.

Предприниматели рассказали о своей деятельности и подняли имеющиеся проблемы, препятствующие предпринимательской деятельности, с которыми они сталкиваются. Особо были выделены проблемы, связанные со слабой заинтересованностью в этом деле ответственных должностных лиц в хокимиятах и отсутствием аппарата, отвечающего за распределение сфер частного предпринимательства. Некоторые женщины подчеркнули, что любой предприниматель в самом начале своей деятельности сталкивается с рядом естественных проблем, но наиболее существенным фактором, влияющим на успех любого дела, является отсутствие информации о загруженности сфер предпринимательства. То есть предприниматели по своему усмотрению выбирают сферу, в которой будут строить свой бизнес и, конечно же, сильно рискуют прогореть, так как никто им не подсказывает какой продукт или какие услуги наиболее востребованы в данном городе или районе.

К примеру, хокимияты могли бы реально помочь молодым предпринимателям, предоставив информацию о количестве предприятий, специализирующихся на производстве продуктов питания, текстильной продукции, оказания того или иного вида услуг и т.п. Но этого, к сожалению, сейчас нет, хотя при хокимиятах созданы центры "единого окна", в задачи которых входит регистрация субъектов предпринимательской деятельности. Создание указанных центров значительно облегчило предпринимателям процесс регистрации новой фирмы, но было бы лучше, если в задачи данных структур входила и консультативная помощь ведущих специалистов экономики.

Организаторы семинара также остановились на вопросах развития семейного предпринимательства и надомничества на селе. На все поднятые вопросы были ответы и подробно разъяснен порядок регистрации указанных видов деятельности, льгот и преференций, которыми могут воспользоваться их субъекты.