"Узнефтепродукт" объяснил причины дефицита бензина на АЗС

ТАШКЕНТ, 13 ноября. /УЗИНФОРМ/. Акционерная компания "Узнефтепродукт" опубликовала сообщение, в котором прокомментировала наблюдаемые в последнее время очереди за бензином на автозаправочных станциях в городах Узбекистана.

Согласно сообщению, причинами складывающейся ситуации являются "некоторые независящие от акционерной компании "Узнефтепродукт" факторы". В их числе АК называет:

распространившиеся среди населения слухи о скором повышении цен на автобензин, а также об ожидаемом отсутствии автобензина на АЗС в декабре месяце текущего года. В этой связи, компания отметила, что до конца года повышения цен на автобензин не ожидается, и заверила, что в декабре на АЗС будет осуществляться поставка не только запланированных объемов автобензина, но и дополнительных объемов за счет увеличения его производства.

стремление автовладельцев под влиянием слухов запастись дополнительными объемами автобензина в собственных домах или гаражах.

ежегодное увеличение количества автомобилей, что неизбежно приводит к росту потребления автобензина.

"Для стабилизации ситуации на АЗС, акционерной компанией "Узнефтепродукт" принимаются усиленные меры по увеличению производства автобензина на нефтеперерабатывающих заводах, в том числе путем ввоза дополнительных объемов углеводородного сырья по импорту, предпринимаются необходимые меры для удовлетворения всех потребностей в автомобильном топливе", – отмечает пресс-служба компании и просит "не верить распространившимся слухам и не поддаваться панике".

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