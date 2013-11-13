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Касансайский каратист бьет наотмашь
13.11.2013 20:34

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 ноября. /УЗИНФОРМ/. Юный каратист из Касансая Мухаммадсиддик Абдумуталов успешно поддерживает славу отечественного спорта. Недавно он вернулся с международного турнира в Стамбуле, где завоевал целую россыпь наград.

В этом городе на границе двух частей света – Европы и Азии - прошел розыгрыш юношеского Кубка мира по правилам WSKU (Всемирной федерации шотокан карате-до) и параллельно открытый чемпионат Европы по правилам WSK (Всемирной федерации карате). Награды оспаривали свыше 1500 молодых борцов из 40 стран.

Выступающему в весовой категории студенту Каснсайского колледжа экономики и технологий на пути к финалу в Турине про правилам WSKU (бесконтактный бой в перчатках) пришлось одолеть соперников из Косово, России и Армении. А в решающем поединке ему противостоял парень из Турции, за которого, естественно, болели почти все зрители. Но это обстоятельство не помешало Мухаммадсиддику управиться с турком за 40 секунд. Попытку того провести прием касансаец ударом ногой, получив от арбитров оценку "ниппон" (2 очка). Это дало ему чистую победу.

 

В командном кумите четверка парней из Узбекистана также стали сильнейшими. Они последовательно выбили из чемпионской гонки представителей Таджикистана, Ирака, Ирана, Азербайджана, Армении и Италии. В финальном матче с нашими не справились и хозяева – турецкие каратисты.

Чуть менее удачно выступил Мухаммадсиддик в турнире по правилам WSK, которые ближе к классическим. Тут справившись с парнями из Румынии, Турции, Азербайджана и Грузии, он не смог одолеть еще одно представителя Азербайджана. Тот и стал обладателем трофея. У нашего – серебряная медаль.

Еще одну награду касансаец завоевал в командном соревновании ката. За этот успех тройка спортсменов Узбекистана получила специальный кубок.

Наш герой занимается карате 7 лет. Первым наставником Мухаммадсиддика стал его отец – Кахрамон Ахмедов, он и сейчас работает со своим учеником и сыном. Также парень занимается в составе юношеской сборной области на базе специализированной спортшколы № 3 "Пахлавон".

Параллельно Мухаммадсиддик успевает учиться. Закончив школу № 10 Касансая, он поступил в колледж, сейчас учится на втором курсе. Хобби – изучение английского языка, но также хочет научиться свободно говорить и на русском.

"Мечтаю в будущем стать бизнесменом", – говорит победитель Кубка мира по карате.

Тут, кстати, у него есть с кого брать пример: отец помимо тренерской стези преуспевает и в предпринимательстве, открыв в прошлом году фирму "Кушонспортсервис". В его планах создать на ее базе многопрофильный спортклуб, где ребята и девушки могли бы заниматься разными видами спорта – единоборствами, художественной и спортивной гимнастикой, плаванием и т. д.

"Пока у нас проходят тренировки только по карате. Проблема – в отсутствии надлежащей базы. Впрочем, все впереди, мы только начинаем свою деятельность", – оптимистично заключает Кахрамон.

УЗИНФОРМ

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