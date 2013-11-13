В Намангане обсудили печальные последствия ранних браков

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 ноября. /УЗИНФОРМ/. В понедельник в Наманганском в колледже дизайна и строительства прошла очередная встреча в дискуссионном клубе "Цели развития тысячелетия (ЦРТ) и волонтерство". О последствиях ранних браков рассказала молодежи руководитель 2-го городского отдела загса Лобархон Ходжаева.

Программа проекта ПРООН/ДООН "Социальные инновации и волонтерство в Узбекистане" разработана так, чтобы заинтересовать молодежь и вовлечь как можно больше участников в ход дискуссии, позволить им задать вопросы и высказать свое мнение.

Так, в самом начале студентам ряда колледжей областного центра и Наманганского государственного университета, ставших участниками дискуссии, было предложено подготовить свои вопросы устно или письменно, которые они впоследствии смогут задать специалистам – Л. Ходжаевой, врачу-гинекологу студенческой поликлиники Мутабархон Назаровой, преподавателю колледжа Исматулло Ахмедову и психологу колледжа Максуде Мухсинбаевой.

Затем студентам был показан видеоролик, подготовленный ОДМ "Камолот", а также проведен краткий экскурс в тему. Так, они узнали, что по, данным ООН, осложнения беременности и родов являются основными причинами смерти девочек в возрасте 15-19 лет в развивающихся странах. Ежегодно рожают 16 миллионов девочек подросткового возраста, из которых 90% уже замужем.

В итоге дискуссии было отмечено, что большинство ранних браков оказываются несчастливыми, но есть и исключения. Ведь все решает любовь. Но и о здоровье не стоит забывать.

УЗИНФОРМ