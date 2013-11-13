В Намангане выбрали женщину года

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 ноября. /УЗИНФОРМ/. В Наманганском агропредпринимательском колледже вчера прошел областной этап конкурса "Женщина года" ("Йил аёли-2013"), где за победу боролись 12 победительниц районных этапов. Здесь действительно собрались лучшие из лучших.

Так, Наргиза Содикова из Нарынского, Инобатхон Дадамирзаева из Наманганского, Фазилатхон Абдурахмонова из Уйчинского районов, создатель кукольного театра "Какнус" Лобархон Рустамова из Туракурганского районов – известные педагоги. При спонсорской поддержке Наргизы Содиковой в одной из школ района разбит фруктовый сад, доходы используются для стимулирования учеников-отличников и поддержки малообеспеченных семей. Кроме того, благодаря созданию современной спортивной площадки с искусственным покрытием удалось добиться успехов в деле профилактики преступности среди несовершеннолетних, трудоустроено 12 человек.

Инобатхон Дадамирзаева совмещает преподавательскую работу с руководством махаллей. Были тут представительницы других профессий: Зебохон Охунова из Мингбулакского района – мастер тепличного производства, Фазилатхон Абдурахмонова много лет успешно занимается птицеводством, Хакима Тошматова – юрист.

Руководитель МП "Тоштилла Фарзона Лоласи" Янгикурганского района Лолахон Кучкорова обеспечила работой 15 женщин, а в швейно-трикотажном цехе чартакского ООО "Уста Адаш Абдулла Карим", которым руководит Умида Абдуллаева, трудится 50 человек. Кроме того, здесь действует хлебопекарный, слесарный и авторемонтный цеха, где также созданы десятки рабочих мест, поэтому Умиде тут не было равных.

Победительницей областного этапа конкурса стала директор Учкурганского педагогического колледжа, сенатор Олий Мажлиса Дилором Эсонбоева.

Ставшие призерами конкурса Наргиза Содикова, Маргуба Неъматуллаева и Хакима Тошматова получили право присутствовать на республиканском конкурсе в качестве гостей.

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