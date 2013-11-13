Конкурс чтецов на немецком языке проведет посольство Германии

ТАШКЕНТ, 13 ноября. /УЗИНФОРМ/. Завтра, 14 ноября, посольство Германии в Ташкенте проведет года традиционный, уже шестой по счету, конкурс на лучшее чтение среди учащихся, изучающих немецкий язык, школ-партнеров Германии в Узбекистане. Об этом сообщает отдел прессы и культуры германского диппредставительства в Ташкенте.

Как отмечается в пресс-релизе, во время внутришкольного предварительного отбора каждое учебное заведение отобрало двух самых лучших учащихся, которые примут участие в финале конкурса, где встретятся со своими конкурентами со всего Узбекистана.

40 учащихся из 20 партнерских школ будут соревноваться друг с другом, показывая свои навыки в чтении и знании немецкого языка. Результаты будут оцениваться двумя группами жюри, состоящими из представителей Гете-института, Центрального управления школ за рубежом, а также Посольства Германии.

Цель конкурса – поддержать удовольствие от изучения немецкого языка. Поэтому участники и победители получат призы для поддержки знаний немецкого языка, отмечается в сообщении.

Конкурс состоится в здании Академического лицея № 2 при Узбекском государственном университете мировых языков.

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