Ислам Каримов принял председателя верхней палаты парламента РФ

ТАШКЕНТ, 14 ноября. /УЗИНФОРМ/. Узбекистан с официальным визитом посетила Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко. 13 ноября в резиденции Оксарой ее принял Президент Узбекистана Ислам Каримов.

Приветствуя гостью, глава государства, отметил, что в Узбекистане высоко ценят сложившийся уровень стратегического партнерства и союзнических отношений с Россией. Плодотворные итоги и практические результаты узбекско-российских встреч и переговоров на высшем уровне в июне 2012 года в Ташкенте и апреле 2013 года в Москве позволили придать новый импульс развитию взаимодействия в политической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях.

Значимую роль в динамичном расширении двусторонних контактов в различных сферах играет достигнутый уровень межпарламентских связей. В 2006 году подписано Соглашение о сотрудничестве между верхними палатами Олий Мажлиса Узбекистана и Федерального Собрания России, которое способствовало выстраиванию отношений на системной основе, позволило регулярно обмениваться опытом законодательной поддержки проводимых в обеих странах глубоких политических и социально-экономических реформ.

На встрече констатирована устойчивая тенденция расширения экономического сотрудничества, качественного изменения структуры взаимной торговли. Стороны также обменялись мнениями по вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества, отдельным региональным и международным проблемам.

Глава верхней палаты российского парламента выразила Исламу Каримову искреннюю признательность за содержательную беседу, возможность обсудить актуальные для обоих государств вопросы и подтвердила готовность руководства России к дальнейшему углублению конструктивного сотрудничества с Узбекистаном, основываясь на долгосрочных интересах народов двух стран.

УЗИНФОРМ