



Узбекистан и Китай проведут межмидовские консультации



ТАШКЕНТ, 14 ноября. /УЗИНФОРМ/. Внешнеполитические ведомства Узбекистана и КНР проведут 15 ноября в городе Ташкенте очередной раунд межмидовских политконсультаций. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана. Делегацию Китайской Народной Республики возглавляет заместитель министра иностранных дел Чэн Гопин. Напомним, предыдущие узбекско-китайские межмидовские консультации прошли в Ташкенте в октябре текущего года с участием гендиректора Департамента по вопросам внешней безопасности Цю Гохуна, а еще ранее – в мае с участием замдиректора Департамента Европы и Центральной Азии МИД КНР Су Фаньцю. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи