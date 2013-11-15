Наманганские девушки стали чемпионками Казахстана

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 ноября. /УЗИНФОРМ/. В среду из поездки в Казахстан вернулись две наманганских команды ватерполистов не старше 15 лет. Девушки привезли "золото", а юноши – "бронзу". В Алматы состоялся открытый чемпионат страны среди ватерполистов этого возраста.

Девушки, тренируемые Анастасией Скопиной и Дианой Шамсутдиновой, играли по олимпийской системе. Они уверенно расправились с соперницами из Астаны 12:6, Тараза – 14:8, а в финале и алматинки не нашли никаких аргументов против наманганских ватерполисток. Команда южной столицы Казахстана была разгромлена со счетом 14:7.

Таким образом, Хурнисо Каххарова, Галлия Байкеева, Зарина Джомалетдинова, Сабина Валитова, Севара Икрамова и Дарья Титова теперь с гордостью носят титул чемпионок Казахстана.

8 юношеских команд состязались по круговой системе.

"Наши ребята лишь чуть-чуть уступили в очных поединках коллективам Тараза и Алматы, которые и оказались в итоге их выше в турнирной таблице. В других пяти матчах они были на голову сильнее соперников", – рассказывает главный тренер Наманганской области по водному поло Равиль Вишняков.

Он также отмечает, что наши соседи серьезно вкладываются в развитие этого вида спорта, входящего в олимпийскую программу. Так, ряд команд высшей лиги и молодежных тренируют специалисты из Сербии. Однако, подчеркивает Равиль, наши девушки все равно сильнее, да и ребята мало в чем уступают казахам. А ведь там еще со времен Союза сильная ватерпольная школа.

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