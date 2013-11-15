Наманганец стал призером "Ташкентской осени"

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 ноября. /УЗИНФОРМ/. Мастер ФИДЕ Баходыр Холмирзаев во вторник вернулся из столицы Республики, где он стал призером международного шахматного турнира "Ташкентская осень-2013". Он отстал от победителя на пол очка и завоевал второй приз.

В этом соревновании участвовало 45 шахматистов из стран Центральной Азии. Они играли по швейцарской системе в 9 туров. Баходыр проиграл две партии, в том числе сурхандарьинскому мастеру ФИДЕ Бабуру Сатарову, который и стал сильнейшим, опередив наманганского коллегу по званию всего на половинку очка – 7,5 очка. Наш мастер одержал 7 побед и разделил второе место с несколькими участниками. Но по дополнительным показателям, так называемым коэффициентам Бухгольца (попросту говоря, кто лучше сыграл с сильнейшими), ему присудили чистое второе место. А третий приз достался ташкентцу Улугбеку Тилляеву.

Стоит сказать, что 29-летний мастер ФИДЕ Баходыр Холмирзаев работает тренером в ДЮСШ № 18, также имеет первую республиканскую судейскую категорию.

В апреле этого года он стал победителем международного турнира "Ташкентская весна", а в мае стал серебряным призером чемпионата Узбекистана в высшей лиге. В 2001 году Баходыр успешно сыграл в Кубке Центральной Азии, где разделил пятое место. Приз ему вручил президент ФИДЕ (Международной шахматной федерации) Кирсан Илюмжинов.