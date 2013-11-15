В Намангане прошел конкурс последовательниц Зульфии

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 ноября. /УЗИНФОРМ/. В среду в Наманганском колледже искусств прошел областной этап конкурса на государственную премию имени Зульфии, на котором победительницы районных этапов боролись за право представлять область на республиканском этапе.

Девушки-конкурсантки весьма талантливы и разносторонни, а потому жюри предстоит сделать непростой выбор, чтобы определить самую-самую. Девушки представили свои творческие достижения.

"Я увлекаюсь поэзией Зульфии и занимаюсь переводами. Многие стихи Зульфии, Эркина Вохидова, Мухаммада Али, Эшкобила Шукура, Генриха Гейне перевела на узбекский и немецкий языки. Недавно участвовала в республиканском слете юных писателей и мне довелось пообщаться с известными писателями и поэтами. Мечтаю внести вклад в развитие узбекской литературы", – рассказывает студентка второго академического лицея при НамГУ Икболой Абдуллаева.

Студентка Чустского колледжа национальных ремесел и предпринимательства Дилором Нуриддинова не раз участвовала в различных конкурсах и мероприятиях. Так, недавно она приняла участие в республиканском конкурсе "Ораста кизлар".

"Это помогло мне испытать свои силы и поверить в себя. Победить на областном этапе конкурса на премию им. Зульфии – сложно, но в любом случае это даст мне возможность обрести новых друзей, узнать много нового", – говорит девушка из Чуста.

Итоги конкурса станут известны позднее.