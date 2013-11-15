Наманганские связисты рассказали о своих достижениях участникам республиканского семинара

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 ноября. /УЗИНФОРМ/. В среду в Молодежном центре Намангана прошел республиканский семинар по изучению опыта наманганского филиала АК "Узбектелеком" по эффективной реализации услуг компании. В нем приняли участие гости со всех областей страны, представители различных организаций.

Гостей приветствовал хоким области, сенатор Олий Мажлиса Узбекистана Баходир Юсупов. Отмечая достижения в мире связи, глава области вспомнил студенческие годы в Ташкенте – как на переговорном пункте в ожидании связи иногда проходили выходные. Да и в конце 90-х в Учкурганском районе было всего 4 сотовых телефона. Сейчас положение изменилось коренным образом.

Об этом же шла речь и в выступлениях заместителя председателя АК "Узбектелеком" Муроджона Сабирова, директора Наманганского филиала АК "Узбектелеком" Жамолиддина Якуббаева и начальника областного регионального управления Государственного комитета по связи, информатизации и телекоммуникационным технологиям Шамситдина Тоштемирова.

Ораторы поделились достижениями. Так, по словам, Ш. Тоштемирова, в область поступают новейшие АТС NSAN, расширяется сфера услуг – на нынешний год число пользователей широкополосным Интернетом превышает 10 тысяч человек, растет число пользователей сотовой связью "Узмобайл" по стандартам CDMA и интерактивным цифровым телевидением. Доходы филиала с начала года составили 10,1 млрд. сумов. Трудоустроено около ста выпускников профильных колледжей.

Участники семинара побывали в Касансайском районе, где ознакомились с процессом преобразований воочию, в частности, посетили офис по продаже услуг, работающим по принципу единого окна – клиент может приобрести любые услуги в одном месте.

"В стране действует 155 таких офисов, где предоставляется весь комплекс услуг. Никаких отличий по качеству обслуживания между офисом в Ташкенте или любым районным центром нет, потребителям предоставляется комплекс одинаковых по качеству услуг", – говорит главный специалист департамента по развитию бизнеса и продаже продукции и услуг АК "Узбектелеком" Алишер Зуфаров.

А по словам начальника Касансайского телекоммуникационного узла Зокиржона Каландарова, ежемесячные доходы составляют примерно 90 млн. сумов, притом сохраняется устойчивая тенденция роста. Связисты своими силами провели капитальный ремонт здания, проводят модернизацию. В кишлаках Бахористон, Чиндавул, Тагижар, Тергачи, Намуна, установлены новые АТС NSAN словенского производства.

"Всего лет 20 назад мы и представить не могли, что жители, скажем, поселений Тергачи или Намуна могут позвонить в Париж или Лондон, пользоваться услугами широкополосного Интернета, интерактивным телевидением, которые доступны жителям областного центра", - говорит Каландаров, показывая гостям современные АТС в кишлаке Тергачи.