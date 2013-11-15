В Шафирканском районе построен новый спортивный зал

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 ноября. /УЗИНФОРМ/. В Шафирканском районе на территории общеобразовательной школы № 40 сдан в эксплуатацию новый спортивный зал. До этого времени в этой школе не было своего спортивного зала и учащиеся занимались на летних площадках другой школы, расположенной поблизости. В текущем году в региональную программу социально-экономического развития был внесен план строительства спортзала, проектно-сметная стоимость которого составила 280 миллионов сумов.

Строительство объекта продолжалось 4 месяца, и теперь ученики этой школы получили возможность регулярно заниматься спортом в современном зале со всем необходимым спортинвентарем. Кроме уроков по физической культуре в зале открыты секции по карате, баскетболу и волейболу. Теперь не только школьники, но и местная сельская молодежь сможет с пользой проводить здесь свой досуг, занимаясь спортом.