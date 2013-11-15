Конституция – фундамент нашего счастья

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 ноября. /УЗИНФОРМ/. В преддверии Дня Конституции в школе № 31 Намангана в четверг прошли конкурсы на лучшее знание Конституции.

Ученики четвертых классов писали сочинение, шестиклассники – изложение, а ученики выпускных девятых классов также писали сочинение. Тему преподаватели обозначили так: "Конституция – фундамент нашего счастья".

Надо сказать, что в данной школе большое внимание уделяется воспитанию в учениках чувства любви к Родине, духовности.

Так, учитель истории Халима Акбарова провела вчера среди учащихся девятых классов конкурс на знание произведений Президента Узбекистана. Победителями его стали ученик 9 "б" класса Бобур Шамситдинов и ученик 9 "е" класса Абдулазиз Юсупов.

Готовятся отметить мероприятиями здесь и другие важные даты.

"Уже сейчас мы готовимся к мероприятиям, которые пройдут в декабре. Ведь 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом, а 3 декабря отмечается Всемирный день инвалидов", – говорит заместитель директора по духовности и просветительству Мамлакат Хусанова.

Как она рассказала корреспонденту ИП "УЗИНФОРМ", в связи с этим на линейке ребятам было объявлено о проведении конкурса стенгазет, изложений, сочинений и диктантов на тему "Мы – против наркомании", а ко Дню инвалидов ребята готовят подарки – игрушки, сладости и одежду для воспитанников детского дома № 6. Ученики каждого из 59 классов подготовят к этому дню свою коробку с подарками.

"Несколько веков назад на месте школы находился дом, где родился великий поэт Машраб, и мы собираемся устроить здесь уголок памяти нашего великого предка", – добавляет Мамлакат Хусанова.

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