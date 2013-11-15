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Наманганские вузы участвуют в программе "Tempus"
15.11.2013 16:02

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 ноября. /УЗИНФОРМ/. В среду в Наманганском государственном университете состоялось страновое заседание с участием представителей вузов Узбекистана - участников проекта "TuCAHEA" программы "Тempus". Это второе по счету страновое заседание подобного масштаба, первое из которых прошло в Ташкенте в феврале этого года.

В проекте "TuCAHEA" принимают участие 47 высших учебных заведений Европы и Центральной Азии, такие, как Гронингенский университет (Голландия), Пизанский университет (Италия), Люблянский Университет (Словения), Миланский университет (Италия) и другие.

От Узбекистана в данном проекте принимают участие 8 высших учебных заведений, среди которых Наманганский государственный университет и Наманганский инженерно-технологический институт (НИТИ).

Последний посетила координатор проекта, профессор Пизанского университета Анн Катрин Изаакс. Она познакомилась с профессорским и педагогическим составом вуза, рабочей группой проекта, руководителем которого является проректор по науке НИТИ Рустам Муродов.

"Наш институт является участником программы "Тempus" с октября прошлого года, что открывает большие возможности перед нашим вузом", – говорит Рустам Мурадович. Он поясняет: "Дело в том, что в европейских странах уже давно принято определять среди студентов компетенции, которые будут им необходимы в будущем. Компетенции – это все то, что обучающийся знает, понимает и умеет по окончании процесса обучения. Поведение и мышление включены в широкое понимание "компетенции". Целью процесса обучения является стимулирование развития компетенций обучающегося".

По словам Рустама Муродова, рабочая группа проекта, созданная в НИТИ, проводит тестирование среди студентов и преподавателей на предмет выявления тех компетенций, которые им будут нужны в будущем.

"В этом плане проект "TuCAHEA" позволяет нам не только разрабатывать компетенции в рамках нашего вуза, но и еще лучше оснастить вуз новейшей оргтехникой. Одним из главных преимуществ участия в проекте является обмен опытом и возможность повышения квалификации преподавателей и студентов в других странах", – продолжает проректор по науке НИТИ.

"Помимо этого, владение определенным набором компетенций открывает для студента больше возможностей в поиске и нахождении работы, ведь мы сотрудничаем с заинтересованными организациями и предприятиями, учитываем и их запросы по подготовке специалистов по инженерному и технологическому направлениям, и они уже знают, какими способностями обладают выпускники нашего вуза", – заключает Р. Муродов.

"Тempus" – это одна из программ Европейского Союза, направленная на содействие проведению социальных и экономических реформ и развитию систем высшего образования в странах-партнерах Европейского Союза. Европейская комиссия рассматривает высшее образование в качестве важнейшего приоритета своей деятельности в рамках сотрудничества с соседними и более удаленными странами. Общая задача программы – содействие развитию сотрудничества в области высшего образования между Европейским Союзом и странами-партнерами в контексте реализации Лиссабонской стратегии и Болонского процесса. Основной тематикой программы является не только реформирование образовательных программ, но и реформа в области управления.

Одним из проектов программы "Тempus" является проект TuCAHEA "По направлению к Центральноазиатскому пространству высшего образования: адаптация структур и формирование культуры качества", участником которого и является Наманганский инженерно-технологический институт. Его главная цель – внести вклад в развитие пространства высшего образования Центральной Азии, в соответствии с европейским пространством высшего образования.

УЗИНФОРМ

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