В Канимехе обсуждались вопросы здоровья и воспитания молодежи

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 ноября. /УЗИНФОРМ/. В течение первой половины ноября в профессиональных колледжах и общеобразовательных школах Канимехского района прошли встречи за "круглым столом", где обсуждались вопросы здоровья и воспитания сельской молодежи.

На встречах, проведенных по инициативе районного Кенгаша общественного движения молодежи "Камолот", общественного благотворительного фонда "Махалля", Комитета женщин и отдела внутренних дел, шел разговор о факторах, негативно влияющих на воспитание и здоровье юношей и девушек.

Особое внимание участники "круглого стола" обратили на все еще имеющиеся факты преступности среди несовершеннолетних, вопросы искоренения среди молодежи табакокурения и наркомании, на усиление работы по предотвращению влияния на них так называемой "массовой культуры", разъяснительных и предупредительных мер против работорговли.

Также на мероприятии шел разговор об организации на местах различных условий для интересного проведения молодыми людьми своего свободного времени и досуга.

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