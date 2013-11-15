Узбекистан и Великобритания обсудили вопросы взаимодействия

ТАШКЕНТ, 15 ноября. /УЗИНФОРМ/. 14 ноября в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в стране Джорджем Эдгаром.

В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили приоритетные вопросы узбекско-британских отношений, как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, обменялись мнениями по срокам и содержанию предстоящих межмидовских контактов, других встреч на различных уровнях, сообщает внешнеполитическое ведомство Узбекистана.

Напомним, предыдущий визит главы британской дипмиссии в МИД Узбекистана состоялся 22 августа. Тогда стороны также обменялись мнениями по практическим аспектам предстоящих узбекско-британских контактов на различных уровнях, включая межмидовские встречи.

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