Узбекистан и Малайзия обсудили вопросы технического сотрудничества

ТАШКЕНТ, 15 ноября. /УЗИНФОРМ/. 14 ноября в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча с генеральным директором Департамента политического и стратегического планирования Министерства иностранных дел Малайзии Зайнолом Рахимом бин Зайнуддином, прибывшим в Ташкент во главе делегации Секретариата Малазийской программы технического сотрудничества (МПТС).

В ходе беседы предметно обсуждены состояние и перспективы узбекско-малазийского взаимодействия в различных сферах, был отмечен многоплановый характер двусторонних отношений, их поступательное укрепление. Стороны также обменялись мнениями по некоторым международным и региональным вопросам, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Во встрече принял участие Посол Малайзии Абдул Азиз бин Харун.

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