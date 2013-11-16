



В МИД Узбекистана прошла встреча с делегацией Евросоюза



ТАШКЕНТ, 16 ноября. /УЗИНФОРМ/. 15 ноября в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча с главой Делегации Европейского Союза, Послом Юрием Штерком.



В ходе состоявшейся беседы стороны провели обзор состояния отношений между Узбекистаном и ЕС, рассмотрели ход реализации совместных проектов, уделив особое внимание приоритетным направлениям развития сотрудничества. Стороны также обменялись мнениями по ряду вопросов международной повестки дня, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи