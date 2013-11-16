В Узбекистан прибыл представитель МИД КНР

ТАШКЕНТ, 16 ноября. /УЗИНФОРМ/. 14 ноября в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча министра Абдулазиза Камилова с заместителем министра иностранных дел, сопредседателем Подкомитета по сотрудничеству в области безопасности Узбекско-Китайского Межправительственного комитета по сотрудничеству Чэн Гопином, прибывшим в Узбекистан во главе делегации своей страны.

Состоявшаяся встреча была посвящена обмену мнениями о состоянии и перспективах узбекско-китайских отношений, а также по вопросам международной и региональной политики, сообщает пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.

Стороны подчеркнули, что в центре внимания внешнеполитических ведомств двух стран находится ход реализации договоренностей, достигнутых во время визитов Президента Узбекистана Ислама Каримова в Китай в июне 2012 года и Председателя КНР Си Цзиньпина в Узбекистан в сентябре текущего года.

Подписанные в Ташкенте Договор о дружбе и сотрудничестве и Совместная декларация о дальнейшем развитии и углублении отношений стратегического партнерства, а также крупный пакет взаимовыгодных соглашений и контрактов на общую сумму в 15 млрд. долл. придали новый импульс укреплению многоплановых связей между двумя странами.

Также был обсужден ход подготовки к предстоящему первому официальному визиту в Узбекистан премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. Рассмотрены и другие вопросы двусторонней повестки дня.

В этот же день состоялись заседание Подкомитета по сотрудничеству в области безопасности и межмидовские политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел Узбекистана и КНР.

Во встречах принял участие Посол КНР Чжан Сяо.

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