Интерактивная доска используется в наманганской школе

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 ноября. /УЗИНФОРМ/. Интерактивная доска для обучения школьников, школьный сайт – это лишь немногое из новинок современных информационных технологий, используемых в наманганской школе № 31.

Как говорит директор школы Джамолиддин Абдувалиев, доску он купил для учебного заведения на свои деньги, что ему обошлось в 3800 долларов. Но он об этом не жалеет. Директор – преподаватель английского языка, живо интересующийся информационными технологиями, новинками в этой сфере и желающий воплотить все это в своей школе.

Приобретенное на днях техническое новшество сейчас осваивают под его руководством преподаватели английского и русского языков, а также идеи национальной независимости.

В этой школе учится более 2 тысяч ребят, работают 60 учителей. В этом году здесь открыто 6 первых классов, в том числе и 2 с русским языком обучения. К сожалению, пока ребята могут обучаться на русском только до четвертого класса, так как в старшей школе нет педагогов, которые бы вели преподавание на русском языке. Но, как сказал директор школы, эта проблема решается.

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