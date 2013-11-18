



В МИД Узбекистана прошла встреча с послом Ирана



ТАШКЕНТ, 18 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран Али Мардоний Фардом. В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили практические вопросы двусторонних отношений, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства. Предыдущая встреча с главой иранской дипмиссии состоялась 5 апреля. Тогда дипломаты обсудили сроки проведения очередного заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, обменялись мнениями по актуальной международной проблематике. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи