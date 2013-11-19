Количество платежных карт в Узбекистане за 10 месяцев выросло на 13%

ТАШКЕНТ, 19 ноября. /УЗИНФОРМ/. Центральный банк Узбекистана обнародовал показатели развития розничной платежной системы с использованием банковских карт за январь-октябрь 2013 года.

Согласно этим данным, за отчетный период общее количество пластиковых карточек, выпущенных в обращение коммерческими банками Республики, увеличилось на 13,4% и на 1 ноября составило 10 млн. 779 тысяч единиц. Из них пластиковые карты физических лиц – 10,7 млн., корпоративные карты юридических лиц – 30 304, корпоративные карты индивидуальных предпринимателей – 14 992.

Количество платежных терминалов за 10 месяцев текущего года выросло на 13 306 единиц (11,8%). ЦБ также приводит общую статистику банкоматов и инфокиосков, количество которых за этот период увеличилось с 1 417 до 1 745 единиц (на 23,2%).

На сегодняшний день в Узбекистане функционируют несколько систем банковских карточных расчетов. С сентября 2004 года существует межбанковская платежная система Uzkart, которая обслуживает безналичные расчеты по банковским картам в национальной валюте. К ней подключены 28 коммерческих банков страны. Кроме того, в 7 банках на основе отдельных программно-технических комплексов производится обслуживание международных магнитных карточек VISA и Europay/MasterCard общей эмиссией около 128 тысяч карт.

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