Посольство Германии подвело итоги конкурса среди учащихся, изучающих немецкий язык

ТАШКЕНТ, 19 ноября. /УЗИНФОРМ/. Посольство Германии в Ташкенте подвело итоги 6-го конкурса на лучшее чтение среди учащихся, изучающих немецкий язык, школ-партнеров Германии в Узбекистане, который прошел в здании академического лицея № 2 при УзГУМЯ (Узбекского государственного университета мировых языков). Об этом сообщил вчера отдел прессы и культуры диппредставительства ФОРГ в Ташкенте.

В конкурсе, прошедшем 14 ноября, приняли участие 40 учащихся из 20 партнерских школ, которые были отобраны каждым учебным заведением во время внутришкольного отбора. Навыки учащихся, которые включали в себя умение выразительно читать и понимать текст, оценивались двумя группами жюри, состоящими из представителей Гете-института, Центрального управления школ за рубежом, а также посольства Германии и лекторов Германской службы академических обменов.

Победительницей группы "А" стала Зилола Мирзаева, ученица 9-го класса школы № 60 Ташкента. Второе место поделили между собой Саидазим Муминов, учащийся 1-го курса академического лицея "Шайхонтохур" при Университете мировой экономики и дипломатии в Ташкенте, и Хосият Махмудова, ученица 9-го класса школы № 60 в Ташкенте. Третье место не было присуждено никому.

В группе "Б" первое место занял Худойназар Ахмедов, учащийся академического лицея № 2 при Ургенчском государственном университете. Второе место заняла Асем Сарсенбаева, ученица 9-го класса школы № 6 Нукуса, а третье место — Севинчой Жонибекова, ученица 9-го класса школы № 19 Ургенча. Кроме этого, в данной группе Шахнозе Азамовой из Академического лицея № 1 при Самаркандском государственном университете был присужден приз за достижение лучших результатов среди начинающих.

Данный конкурс стал традиционным мероприятием, которое посредством конкуренции мотивирует учащихся и поддерживает удовольствие от изучения немецкого языка, отмечается в сообщении.

УЗИНФОРМ