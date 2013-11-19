Макомистка из Джалакудука стала лауреатом фестиваля в Баку

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 ноября. /УЗИНФОРМ/. Дильдора Абдусаттарова – ученица 8 класса школы № 20 и школы и музыки и искусства № 20 Джалакудука – райцентра Андижанской области – стала на днях лауреатом Международного молодежного фестиваля "Мугом" ("Маком"), который состоялся в столице Азербайджана Баку.

В творческом соревновании участвовали более 50 молодых талантов из 30 стран мира. Дильдора исполнила узбекские национальные макомы "Излайман", "Мустахзод" и стала лауреатом фестиваля.

Несмотря на молодость, девушка уже имеет опыт выступления в концертах и на фестивалях. Так, она была участницей республиканских туров смотров-конкурсов молодых исполнителей "Ягонасан, мукаддас Ватан!", имени Мухиддина Кары-Якубова, фестиваля детского творчества "Янги авлод-2012", международного фестиваля в Туркменистане.

Право принять участие в молодежном фестивале в Баку Дильдора получила в начале этого года, успешно выступив на республиканском отборочном конкурсе.

К ответственному выступлению в столице Азербайджана она готовилась под руководством своего преподавателя Равшанбека Эргашева. Сейчас вместе с ним готовится к участию в международном фестивале "Аваза – край дружбы", который пройдет в национальной курортной зоне Туркменистана.

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