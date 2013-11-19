Посол США подарил книги Международному центру по переподготовке журналистов

ТАШКЕНТ, 19 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня, 19 ноября, посол США в Узбекистане Джордж Крол, наряду с депутатами Законодательной палаты, членами Сената Олий Мажлис, руководителями информационных служб ряда министерств, редакторами ведущих центральных и региональных СМИ, представителями общественных организаций и зарубежных экспертов, участвовал в международном медиа-форуме на тему "Повышение роли и места средств массовой информации в системе институтов гражданского общества", состоявшемся в "International Hotel" в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба посольства.

Как отмечается в сообщении, спикер по гражданскому управлению Ллойд Халверсон из города Камас, штат Вашингтон, выступил с речью на форуме о взаимодействии органов местного самоуправления с прессой.

В своем выступлении посол Крол подчеркнул необходимость развивать профессиональные, ответственные и независимые средства массовой информации для обеспечения здорового и яркого общественного рассуждения, на котором основывается и поддерживается реальная демократия.

По просьбе Международного центра по переподготовке журналистов посольство США также передало книги по журналистике для читального зала центра. Эти книги представляют собой широкий спектр мнений, предлагают много практических знаний и твердую основу о принципах журналистики.

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