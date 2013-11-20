Обмен опытом по организации образовательного процесса

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 ноября. /УЗИНФОРМ/. 19 ноября в районном отделе народного образования Гиждуванского района состоялся семинар по обмену опытом между руководителями средних школ данного района. В семинаре приняли участие директора 66 школ, а также представители областного управления народного образования и местной администрации.

На семинаре обсуждались вопросы организации образовательной и воспитательной работы, благоустройства школ и оснащения их необходимой компьютерной техникой, лабораторным и иным оборудованием. В качестве примера была приведена школа №46 Гиждуванского района, которая по итогам республиканского смотра-конкурса признана "Самым благоустроенным образовательным учреждением". Несмотря на то, что школа была построена в 1977 году, сегодня здание как новое. В прошлом году произведен капитальный ремонт всего здания и спортивного зала, закуплена новая мебель для учебных классов.

Также было отмечено, что в школе обучается свыше 725 детей, открыто 5 специализированных кружков, которые посещает местная молодежь. Выступая перед участниками семинара, директор школы Фазлиддин Сатторов подчеркнул, что особое внимание уделяется духовно-воспитательной и внеклассной работе кружков. Кроме 5 специализированных кружков, в которых могут заниматься все желающие, в школе открыто более 10 предметных кружков и 8 спортивных секций.

- В 2011 году на базе школьной библиотеки создан информационно-ресурсный центр с широким выбором художественной, методической и учебной литературы. В центре установлено 5 компьютеров, подключенных к сети Интернет, и это не считая кабинета информатики, где также имеется доступ к Интернету, - рассказал Ф.Сатторов. Кроме того, в информационно-ресурсном центре имеется отдельный класс для проведения занятий по предмету "Основа культуры и духовности". В этом году в преддверии Дня учителей и наставников руководитель центра Амина Набиева была удостоена звания "Отличник народного образования".

Представители районного отдела народного образования положительно отметили указанные моменты и поинтересовались практикой проведения различных конкурсов между учителями и учениками внутри самой школы. Отвечая на этот вопрос, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Нормурод Акрамов сообщил, что ежегодно в школе проводятся различные мероприятия, смотры-конкурсы, месячники, посвященные знаменательным датам и важным событиям. В их числе смотры-конкурсы под названием "Самый образцовый класс", "Самый активный учащийся", "Лучший читатель", "Знаете ли вы историю?" и другие.

- К примеру, на конкурсе "Наследие предков - фундамент будущего" учащиеся школы заняли одно из призовых мест в районе. Высокой оценки по итогам смотра-конкурса на звание "Лучшего учебного кабинета" удостоены кабинеты духовности, а также биологии, физики, - отметил Н.Акрамов.

Стоит отметить и тот факт, что по сравнению с другими школами 46-я лидирует по количеству участников и победителей в учебных олимпиадах и спортивных соревнованиях. В текущем году 9 учащихся школы являются призерами предметных олимпиад, например, Умида Ибрагимова - призер областной олимпиады по экономике, еще несколько учащихся удостоены высокой оценки на смотре знаний по родному языку, биологии, истории и другим предметам. Юные баскетболисты заняли почетное второе место на областных соревнованиях среди учеников 7-8-х классов.

Далее был представлен положительный опыт общеобразовательной школы №19, которая славится благоустроенной территорией и внутренним оформлением. Только за последние два года здесь посажено свыше 1,5 тысяч штук саженцев фруктовых и декоративных пород деревьев, множество цветов. В фойе школы и актовых залах установлены красочно оформленные стенды для выпускников девятых классов, на которых можно найти все интересующие сведения о средних специальных, профессиональных учебных заведениях района и области. Имеются отдельные стенды, повествующие об истории школы, выдающихся деятелях науки, литературы и искусства. Отдельно представлены стенды, посвященные духовности, экологии, спорту.

В школе также проводятся методические семинары и открытые уроки, секционные занятия с участием учителей района и области. Новые педагогические технологии учителей начальных классов обобщены и распространяются по всему району.

В заключение мероприятия представители областного управления народного образования сообщили участникам, что представленный опыт вышеуказанных школ заслуживает внимания и по итогам семинара будут изданы методические пособия с отражением конкретных примеров успешной организации образовательного процесса в общеобразовательных школах. Директорам школ рекомендовано более ответственно подходить к решению насущных проблем школы и созданию для учеников достойных условий обучения.