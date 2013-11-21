Мероприятие посвятили Конституции страны

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 ноября. /УЗИНФОРМ/. 19 ноября в областном Кенгаше организации содействия обороне "Ватанпарвар" ("Патриот") прошел семинар, посвященный 21-й годовщине со дня принятия Конституции Республики Узбекистан.

В семинаре на тему "Конституция - гарантия в стране мира, развития и процветания" приняли участие представители областного Кенгаша общественного движения молодежи "Камолот", прокуратуры, юстиции и областного управления по делам обороны.

Участники мероприятия отметили роль и влияние Основного Закона на экономическое, социальное и духовное развитие страны, его значение в вопросах охраны прав человека.

Также участники семинара обсудили аспекты Основного Закона, имеющие свои отличительные особенности в сравнении с конституциями других стран.

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