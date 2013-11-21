Семинар по вопросам занятости выпускников колледжей

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 ноября. /УЗИНФОРМ/. 20 ноября в молодежном центре Навои прошел республиканский учебно-практический семинар на тему "Внедрение в Навоийской области мониторинга занятости выпускников профессиональных колледжей 2012-2013 годов и обеспечение достоверности представляемых сведений".

Выступившие на семинаре обсуждали вопросы совместной работы по трудоустройству и обеспечению занятости выпускников колледжей, практической помощи в этом направлении органов прокуратуры, эффективности работы коммерческих банков по выделению кредитных средств молодежи, решившим начать самостоятельно заниматься предпринимательством.

Участники мероприятия также посетили ряд производственных предприятий города и ознакомились с условиями труда недавних выпускников профессиональных колледжей.

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