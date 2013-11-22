Президент Узбекистана провел встречу с главой АБР

ТАШКЕНТ, 22 ноября. /УЗИНФОРМ/. 21 ноября Президент Узбекистана Ислам Каримов провел встречу с главой Азиатского банка развития Такехико Накао, прибывшим с визитом в страну для обсуждения вопросов развития двустороннего сотрудничества.

В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили перспективы развития солнечной энергетики в Азиатском регионе, а также реализации Программы двустороннего сотрудничества на 2014-2016 годы.

В рамках проекта по развитию солнечной энергетики, финансируемого АБР, в регионе будет построен ряд солнечных электростанций мощностью 3 тысячи МВт. В частности, в Узбекистане будет возведена первая в Центральной Азии солнечная фотоэлектрическая станция мощностью 100 МВт в Самаркандской области. Для обеспечения работы станции в этом году в Ташкенте создан Международный институт солнечной энергии.

Программа двустороннего сотрудничества на 2014-2016 годы предусматривает реализацию проектов и программ в сфере ТЭК, электроэнергетики, транспортной инфраструктуры, водоснабжения, жилищного строительства, малого бизнеса и частного предпринимательства, здравоохранения, образования и коммунальной сферы.

В рамках нынешнего визита главы АБР в Узбекистан состоялось подписание заемных соглашений на общую сумму 380 миллионов долларов США по проектам "Строительство солнечной фотоэлектрической станции мощностью 100 МВт в Самаркандской области", "Реабилитация Аму-Бухарской ирригационной системы" и "Развитие малого и микрофинансирования".

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