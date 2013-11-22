Делегация МИД Узбекистана посещает Великобританию

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 ноября. /УЗИНФОРМ/. 20-22 ноября делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с министром иностранных дел страны Абдулазизом Камиловым находится с визитом в столице Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Лондоне.

21 ноября А.Камилов провел встречу со своим британским коллегой Уильямом Джефферсоном Хейгом, в ходе беседы стороны обменялись мнениями по международной проблематике, обсудили вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, экономической и военно-технической отраслях, сферах науки, образования и культуры.

Уильяму Дж.Хейгу было передано официальное приглашение посетить с визитом Узбекистан, которое было с благодарностью принято, сообщает МИД Узбекистана.

Члены узбекской делегации также провели встречи с первым заместителем министра Саидой Варси, заместителем министра обороны Эндрю Мариссоном, заместителем спецпредставителя по Афганистану и Пакистану Нейлом Кромптоном, заместителем председателя Всепартийной парламентской группы «Британия – Узбекистан», баронессой Элизабет Саймонс, а также посетили британский парламент, где приняли участие в открытии 20-го заседания Британо-Узбекского совета по торговле и промышленности, и Британскую библиотеку, где узбекской стороне были переданы копии хранящихся в ее фондах произведений 15-16-го веков - "Бабур-наме", "Зафар-наме", "Таварих-и гузидайи нусрат-наме".

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