В Намангане стартовал месячник пожарной безопасности

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 ноября. /УЗИНФОРМ/. Вопросы проведения на высоком уровне месячника пожарной безопасности были всесторонне обсуждены в четверг на состоявшемся в областном хокимияте совещании.

В работе совещания приняли участие члены областной комиссии по проведению месячника, первые заместители хокимов города и районов, ответственные за пожарную безопасность должностные лица Наманганского городского и районных отделов внутренних дел, руководители областных управлений здравоохранения, народного образования и других областных, городских и районных организаций и учреждений.

О запланированных на месячник мероприятиях подробно рассказал начальник управления пожарной безопасности областного УВД, подполковник А. Абдухоликов.

Отметим, что с 20 ноября по 20 декабря во всех регионах Узбекистана проходит традиционный месячник пожарной безопасности. В ходе этого массового мероприятия повсеместно пройдет проверка готовности к зимнему сезону предприятий, организаций, учреждений, жилых зданий, усилена пропаганда правил пожарной безопасности.

УЗИНФОРМ