Наманганский храм отметил престольный праздник

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 ноября. /УЗИНФОРМ/. В четверг, в день Архангела Михаила, в наманганском храме, носящем его имя, прошла торжественная литургия, которую провел благочинный отец Владислав из Ферганы. Помогал ему новый настоятель храма отец Сергий.

Праздничная служба, хотя это был и будний день, собрала немало прихожан. Наманганские верующие, к которым по случаю престольного праздника присоединились андижанцы и ферганцы, прослушали стихи из Евангелия, повествующие о подвигах Архангела Михаила, воевавшего с дьявольскими силами.

В заключение службы отец Владислав зачитал поздравление главы Узбекистанского митрополичьего округа, митрополита Викентия настоятелю храма в Намангане и всем прихожанам.

"Желаю всем прихожанам Вашего храма доброго и совершенного здравия, благословенных успехов во всех трудах и начинаниях, совершаемых во славу святой православной церкви. Пребывание в доме Божьем всегда есть благостный труд, духовный и молитвенный, преображающий человеческую душу", – отметил митрополит Викентий в своем поздравлении.

В свою очередь, отец Сергий призвал паству к чистоте помыслов, которая будет служить свидетельством того, что ангелы будут рядом с нами.

Завершилась литургия крестным ходом вокруг храма с хоругвями.

День Архангела Михаила Русская православная церковь празднует ежегодно 21 ноября. Святой Архангел Михаил — главный архангел, являющийся одним из самых почитаемых архангелов. В православии его называют Архистратигом, что означает, глава святого воинства ангелов и архангелов. К архангелу Михаилу также обращаются с молитвами об исцелении. Это связано с указанным выше почитанием Архангела Михаила как победителя злых духов, которые в христианстве считались источником болезней.

После окончания литургии всех прихожан порадовал своим искусством хор ветеранов при Наманганском русском культурном центре "Огонек". Хористки исполнили русские народные песни "Утушка", "Сапожки", зажигательную "Кадриль".

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