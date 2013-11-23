Аксакал наманганской махалли был избран на четвертый срок

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 ноября. /УЗИНФОРМ/. По итогам прошедших в четверг выборов председателя СГМ "Умид" (это 5 "а" микрорайон Намангана) аксакалом махалли был снова избран Хайрулло Исматуллаев.

Местом проведения столь важного для махаллинцев события был выбран актовый зал второго городского отделения предприятия "Намангангаз", расположенного как раз на территории 5 "а" микрорайона.

Решить судьбу кандидатов на пост лидера махалли должны были 70 выборщиков – по одному от каждого дома. Стоит отметить, что практически все представители общественности не пожалели времени и пришли поучаствовать в выборах.

Организованно и без проволочек был сформирован президиум собрания, в который вошли председатель городской комиссии по содействию организации и проведению выборов в сходах граждан махаллей, депутат городского Совета народных депутатов Олижон Хасанов, член этой комиссии и депутат городского Совета народных депутатов Мухаммадрасул Каримов. Вел собрание председатель рабочей группы по содействию в проведении выборов в СГМ "Умид" Дильшод Исомиддинов.

Он представил трех кандидатов на пост председателя СГМ: действующего лидера махалли Хайрулло Исматуллаева, советника председателя Мавлюду Кодирову и секретаря СГМ Хамидахон Розикову.

Претенденты по очереди рассказали о своей предвыборной программе. Самым обстоятельным оказалось выступление единственного мужчины. Хайрулло Исматуллаев сказал, что в своей будущей деятельности особое внимание он будет уделять патриотическому воспитанию местной молодежи, привлечению ее к занятиям спортом, для чего усилит работу секций по футболу, шахматам, шашкам. Также он пообещал решить другие насущные проблемы махаллинцев.

Мавлюдахон Кодирова сфокусировала свою программу на мерах защиты женщин и детей, а Хамидахон Розикова пообещала больше внимания обратить на нужды ветеранов.

Поскольку вопросов у аудитории к кандидатам не было, началась процедура голосования. Новая редакция Закона "О выборах председателя (аксакала) схода граждан и его советников" предусматривает два варианта – открытое и тайное голосование. В махалле "Умид" решили выбрать председателя простым поднятием рук, хотя для другого способа волеизъявления граждан были подготовлены две кабинки для голосования, прозрачная урна для бюллетеней, а также сами бюллетени.

По итогам голосования представителей граждан махалли руководителем органа самоуправления на два с половиной года единодушно избран Хайрулло Исматуллаев, уже 3 раза отработавший на этой должности. В своем ответном слове после объявления результатов голосования он поблагодарил махаллинцев за оказанное доверие.

Затем собрание представителей граждан также на альтернативной основе избрало большинством голосов 9 советников председателя СГМ. Все они хорошо известны в "Умиде" как активисты, пользуются уважением и авторитетом.

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