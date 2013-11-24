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Танцевальное искусство, как один из видов устного народного творчества
24.11.2013 13:43

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 ноября. /УЗИНФОРМ/. Танцевальное искусство, вобравшее в себя традиции устного народного творчества песен и танцев, имеет богатую историю. Об этом свидетельствуют дошедшие до нас из далекого прошлого древние находки, произведения уникального миниатюрного искусства.

К ним относятся наскальная работа 5-го века "Танцующая женщина", которая была найдена в населенном пункте Челак,  близ Самарканда, выгравированное на камне произведение 7-го века (танец религиозного обряда), найденное в Яккабоге, а также "Танцовщицы" представителя бухарской школы миниатюрного искусства Махмуда Музаххиба, относящегося к 6-му веку, "Дахнома" поэта Юсуфа Амири, жившего и творившего в 15-м веке.

Слово "музыкант" применяется в вокальном смысле как "вокалист", но в Бухаре и близлежащих десяти регионах с древних времен до наших дней оно подразумевает женщину, исполнительницу танцев или группу исполнителей, которые на свадебных мероприятиях, в основном, женских, поют песни, напевы, танцуют и радуют зрителей и гостей своим исполнительским мастерством.

Танцевальное искусство является отдельным направлением народного творчества, к сожалению, оно еще недостаточно изучено и остается без внимания даже ученых-фольклороведов. Сказки, песни, пословицы, легенды, загадки и другие жанры устного народного творчества изучены достаточно широко и на протяжении нескольких веков продолжается их исследование и пропаганда.

Танцевальное искусство широко распространилось в древних городах Самарканде, Кармане, Нурате, Шахризабзе, Китабе, Касане, но центром его считалась Бухара. Методы исполнения танцев, одежды танцоров отличались друг от друга. Например, танцоры из Самарканда широко пропагандировали свадебно-обрядовые песни, их выступления проходили в традиционной форме. Знаменитые представители этого искусства Сипар Бобожонов, Чинихон вышли из Самарканда, танцовщицы из Ферганской долины, Чуста и Касансая на женских торжествах мастерски исполняли "танцы с пиалами", "танцы с ложками".

Жители долины до сих пор с любовью вспоминают танцовщицу по имени Ибохон. ее мастерство танцевального искусства было неповторимо. Танцовщицы из Шахризабза, Китаба, Касана профессионально исполняли "танец на сундучке", "танец чайника", "танец с кинжалами" и другие, присущие этому краю танцы. В Нурате и Форише танцовщицы исполняли "мухаммасы"' - четверостишия, во время разгара мероприятия на сцену поднимался "мухаммасхон" - чтец четверостишия, с подносом, на котором находились пиалы, наполненные сладким чаем, и протягивали каждому человеку по одной пиале, прочитав четверостишие. Во время таких мероприятий спиртное не употреблялось, заменой ему служили сладкий чай или розовая вода (сок розы).

В каждом крае были свои женщины - танцовщицы, в Хорезме - халфа, в Фергане и Ташкенте - яллачи, Намангане - сатанг. Если халфа при помощи гармони, дойры вдохновенно исполняли народные легенды, хорезмские лапары, танец лазги, то яллачи и сатанг - под аккомпанемент дойры "Омон ёр", "Ер-ер", " Келин салом" и другие.

Бухарское танцевальное искусство, в отличие от методов исполнения в других регионах, было очень сложным и его репертуар разделялся на крупные отдельные части. Они в Бухаре назывались "пайт". Возможно, с годами танцевальное искусство развивалось и превратилось в отдельный вид искусства. От их представителей требовались трудолюбие, самосовершенствование. Взрослые танцовщицы готовили себе замену из числа молодых. Группа, состоящая из 4-5 танцовщиц, управлялась "сардором" - руководителем группы, такие группы платили налог "миршабу" по 50-60 монет. Основной исполнитель платил 20 монет, малый исполнитель - 15 монет, основной дойрист - 15 монет, помощник дойриста - 10 монет. Необходимо сказать, что в прошлом были люди, которые с презрением, высокомерно смотрели на женщин-танцовщиц. Также отцы, братья, мужья всячески препятствовали девушкам и женщинам на пути к искусству. Однако, несмотря на это, танцевальное искусство развивалось и открывало новые имена. Бухарские танцовщицы строго придерживались норм этики, правил поведения, устоев семейной жизни.

В каждой бухарской семье можно было встретить хотя бы один музыкальный инструмент, дойру, тамбур и т.д. Они вывешивались на почетное, видное место в доме, так как считалось, что музыкальный инструмент приносил удачу, изобилие и достаток. В Бухаре каждый человек от 7 до 70 лет разбирался в музыке и искусстве, не представляя свадебные и иные торжественные мероприятия без музыки и танцовщиц.

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