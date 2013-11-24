Продажи узбекских автомобилей в РФ за 10 месяцев сократились на 33%

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 ноября. /УЗИНФОРМ/. Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса обнародовал статистику продаж импортных автомобилей в России за январь-октябрь 2013 года.

Согласно этим данным, узбекско-американское СП "GM Uzbekistan" в отчетном периоде реализовало в России 49 014 единиц автомобилей, что на 33% меньше, чем за десять месяцев 2012 года (73 589). В октябре продажи узбекских автомобилей сократились на 17% и составили 5 921 единицу (против 7 104 в октябре 2012 года).

Второй месяц осени вновь оказался благоприятным для одной из двух моделей "GM Uzbekistan", реализуемых на рынке РФ. Так, продажи Matiz’ов в октябре выросли на 56%, в то время как реализация автомобилей Nexia сократилась на 54%, Напомним, негативный тренд для этой модели на российском рынке продолжается с марта 2013 года.

Динамика продаж по моделям автомобилей выглядит следующим образом:

Модель Январь-октябрь 2013 г. (ед.) Январь-октябрь 2012 г. (ед.) Динамика Октябрь 2013 г. Октябрь 2012 г. Динамика Nexia 25 194 45 431 -45% 2 184 4 707 -54% Matiz 23 820 28 158 -15% 3 737 2 397 56% Всего 49 014 73 589 -33% 5 921 7 104 -17%

По итогам 10 месяцев 2013 года, "GM Uzbekistan" сохраняет 11-е место по объемам продаж в России. Доля компании на российском рынке новых автомобилей снизилась до 2,15% (с 3,01% за январь-октябрь 2012 года). В списке 25 самых продаваемых в РФ автомобилей Nexia по-прежнему занимает предпоследнюю позицию, а Matiz – не входит в этот перечень.

В целом продажи новых легковых и коммерческих автомобилей на российском рынке в октябре 2013 года сократились на 8%. Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер отметил, что основной тренд нынешнего года – слабые продажи остается неизменным. "Не видно как следов улучшения, так и следов дальнейшего ухудшения", – сказал он, выразив сомнение в том, что долгожданная стабилизация рынка произойдет в 2013 году.

Ассоциация Европейского Бизнеса – одна из крупнейших общественных организаций в Европе, целью которой является создание эффективной площадки коммуникаций и взаимодействия бизнес-сообщества. С 1995 года ассоциация представляет интересы европейских компаний и способствует их продвижению в России, прилагает усилия для поддержки делового и торгового климата в РФ, а также способствует российско-европейской интеграции.

УЗИНФОРМ