



Узбекистан и ЮНФПА обсудили вопросы сотрудничества



ТАШКЕНТ, 25 ноября. /УЗИНФОРМ/. 25 ноября в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча с главой Представительства в стране Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) Карлом Кулессой. В ходе состоявшейся беседы были обсуждены вопросы развития отношений между Узбекистаном и Фондом, реализации совместных проектов и выражена готовность к дальнейшему углублению сотрудничества в рамках выполнения Страновой программы ЮНФПА для Узбекистана на 2010-2015 годы, сообщает внешнеполитическое ведомство Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи