В МИДе прошла встреча с главой дипмиссии Саудовской Аравии

ТАШКЕНТ, 25 ноября. /УЗИНФОРМ/. 25 ноября в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Саудовская Аравия Абдурахмоном бин Абдуллой аш-Шае, в ходе которой были обсуждены актуальные аспекты двусторонних отношений, в том числе в рамках международных и межрегиональных структур.

Рассмотрены также график и содержание предстоящих контактов, другие практические вопросы сотрудничества, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Напомним, в ноябре текущего года саудовский посол провел 2 встречи во внешнеполитическом ведомстве Узбекистана, на которых были обсуждены вопросы реализации достигнутых ранее двусторонних договоренностей.

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