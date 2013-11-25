Узбекистан и США развивают сотрудничество

Узбекистан и США развивают сотрудничество25.11.2013 19:19
ТАШКЕНТ, 25 ноября. /УЗИНФОРМ/. 25 ноября Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки Джордж Крол посетил Министерство иностранных дел Узбекистана.
В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили практические вопросы двусторонних отношений, а также обменялись по отдельным международным и региональным проблемам, сообщает МИД Узбекистана.
Предыдущий визит американского посла в МИД Республики прошел в августе. Тогда стороны обсудили график предстоящих контактов.
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