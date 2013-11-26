Месячник правовой культуры

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 ноября. /УЗИНФОРМ/. 25 ноября в Бухарском областном управлении народного образования состоялось собрание руководителей городских и районных отделов, в ходе которого были обсуждены вопросы проведения культурно-просветительских мероприятий в общеобразовательных школах. Как было отмечено на собрании, с 10 ноября в Узбекистане стартовал "Месячник правовой культуры", посвященный изучению основного закона государства – Конституции и ее роли в демократических преобразованиях.

Согласно утвержденному в начале этого месяца специальному плану, во всех общеобразовательных школах должны проводиться занятия с участием специалистов органов юстиции, прокуратуры, суда и народных депутатов. Изучив предварительные отчеты о проделанной работе, специалисты управления народного образования обратили внимание на пассивное участие депутатов в проводимых мероприятиях.

Кроме того, руководителям отделов народного образования рекомендовано обратить внимание на организацию таких мероприятий, как выезд школьников на экскурсии по ознакомлению с архитектурно-историческими достопримечательностями, на крупные предприятия, а также организацию встреч молодежи с деятелями науки, культуры и других сфер деятельности. По всем вопросам, касающимся организации указанных мероприятий, рекомендовано обращаться в хокимияты.