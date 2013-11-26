В Ташкенте прошли узбекско-туркменские переговоры на высшем уровне

ТАШКЕНТ, 26 ноября. /УЗИНФОРМ/. 25 ноября в Узбекистан с двухдневным официальным визитом прибыл Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов.

В этот же день туркменского лидера принял Президент Узбекистана Ислам Каримов. Главы государств сначала провели переговоры в формате "один на один", которые затем были продолжены в расширенном составе с участием правительственных делегаций обеих стран.

Основными темами нынешней встречи Президентов Узбекистана и Туркменистана стали вопросы международной и региональной политики, представляющие взаимный интерес, обеспечения безопасности, мира и стабильности и борьбы с международной преступностью, рационального использования водно-энергетических ресурсов, развития экономических и торговых отношений, строительства инфраструктуры, увеличения числа совместных предприятий, организации совместных выставок, спортивных и культурных мероприятий, сотрудничества в сфере науки и образования, развития туризма и другие.

Была подтверждена заинтересованность Туркменистана к поставке Узбекистаном на долгосрочной основе на туркменский рынок больших объемов продукции машиностроительной, электротехнической и химической индустрии, минеральных удобрений, строительных материалов, современных легковых и грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной техники, переработанной плодоовощной продукции.

По итогам переговоров Президенты Узбекистана и Туркменистана подписали Совместное заявление. Между правительствами двух стран были подписаны:

Программа сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере на 2014-2016 годы,

Соглашение о сотрудничестве в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий,

Соглашение о взаимодействии в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Также подписан ряд документов, направленных на дальнейшее развитие взаимосвязей между компаниями двух стран, действующими сфере химической индустрии и туризма, информационными агентствами, товарно-сырьевыми биржами, сообщает пресс-служба Президента Узбекистана.

Кроме того, главы государств посетили главную площадь страны, где туркменский лидер возложил цветы к Монументу независимости, а также осмотрели комплекс Дворца симпозиумов.

УЗИНФОРМ