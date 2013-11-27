Совместное заседание депутатов

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 ноября. /УЗИНФОРМ/. 26 ноября в Бухарском областном хокимияте состоялось совместное заседание областного и Бухарского городского Советов народных депутатов. В нем приняли участие депутаты указанных советов, члены Сената Олий Мажлиса Узбекистана, избраннные от Бухарской области, ответственные работники аппарата областного хокимията, руководители предприятий, организаций, правоохранительных органов, представители средств массовой информации.

Первым вопросом на повестке дня был отчет начальника главного управления Центрального банка Узбекистана Б.Атамуродова об эффективности работ, осуществляемых коммерческими банками по созданию благоприятной деловой среды для семейного предпринимательства. В этом году в области появилось 605 новых субъектов семейного предпринимательства, большая часть в сфере фермерства и ремесленничества.

В ходе обсуждения данного вопроса с информацией выступил заместитель председателя постоянной комиссии областного Совета народных депутатов по вопросам формирования и исполнения местного бюджета, осуществлению экономических реформ Асрор Турсунов, который привел некоторые данные о тенденциях развития семейного предпринимательства и малого бизнеса.

Как было отмечено, в течение 10 месяцев текущего года в области осуществлена определенная работа по созданию благоприятной деловой среды для семейного предпринимательства, что позволило создать 11 тысяч 290 новых рабочих мест для населения. Отмечен положительный рост доли женского предпринимательства, за указанный открыто 250 новых предприятий и микрофирм женщинами-предпринимателями. Почти четверть новых рабочих мест, 2430, создано для женщин. Оказана поддержка молодежи - 881 выпускнику профессиональных колледжей выделено льготных кредитов на 9 миллиардов 128 миллионов сумов.

Также были обсуждены имеющиеся недостатки. В частности, за истекший период нынешнего года лишь 110 семейных предприятий, имеющих статус юридического лица, прошли государственную регистрацию. 29 зарегистрированных предприятий осуществляют свою деятельность без расчетного счета в банке, то есть используют только наличные средства.

Затем депутаты рассмотрели вопрос “Об эффективности работ, осуществляемых по обеспечению исполнения законов Республики Узбекистан “О статусе депутатов областного, районных и городских Кенгашей народных депутатов”, а также “О местной государственной власти”.