Узбекистан и Франция обсудили реализацию достигнутых договоренностей

ТАШКЕНТ, 27 ноября. /УЗИНФОРМ/. 27 ноября в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики в Узбекистане Жаком-Анри Ольсом, в ходе которой стороны обсудили перспективы и направления развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также ход реализации достигнутых ранее договоренностей.

Напомним, Ж.-А. Ольс приступил к обязанностям главы французской дипломатической миссии в начале октября текущего года, на этом посту он сменил Франсуа Готье, работавшего в этой должности с 2010 года.

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