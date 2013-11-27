



Посол Монголии в Узбекистане приступает к своим обязанностям



ТАШКЕНТ, 27 ноября. /УЗИНФОРМ/. 27 ноября вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии с резиденцией в городе Анкаре Бадамдорж Батхишиг был принят главой внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазизом Камиловым, которому вручил свои верительные грамоты. Состоявшаяся встреча была посвящена обсуждению состояния и перспектив дальнейшего развития узбекско-монгольского сотрудничества, как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, углубления торговых и экономических связей и других вопросов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи