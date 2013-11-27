Глава МИД Узбекистана принял Генерального секретаря ШОС

ТАШКЕНТ, 27 ноября. /УЗИНФОРМ/. 27 ноября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Дмитрием Мезенцевым, находящимся в Ташкенте с визитом в целях участия в очередном, 12-м заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС, которое пройдет 29 ноября в узбекской столице.

Встреча была посвящена вопросам организации и предстоящей повестки дня заседания.

12-е заседание Совета глав правительств государств-членов ШОС, в котором примут участие главы правительств всех 6 государств-членов, а также представительные делегации государств-наблюдателей и партнерских международных организаций – ЭСКАТО ООН, АСЕАН и СНГ,будет посвящено докладам о ходе выполнения решений Совета глав государств и Совета глав правительств государств-членов ШОС по развитию и мерам по дальнейшему углублению торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества в рамках Организации, а также деятельности Делового совета и Межбанковского объединения ШОС.

В рамках заседания СГП предусматривается подписание Совместного коммюнике и ряда других документов, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Узбекистан.

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