



В Узбекистан прибывает с визитом премьер Госсовета КНР



ТАШКЕНТ, 27 ноября. /УЗИНФОРМ/. 28 ноября в Узбекистан прибудет премьер Госсовета Китайской Народной Республики Ли Кэцян, в программе визита которого запланирована встреча с Президентом Узбекистана Исламом Каримовым. Кроме того, китайский премьер примет участие в межправительственных встречах и переговорах, по итогам которых состоится подписание пакета двусторонних документов, направленных на дальнейшее развитие узбекско-китайского сотрудничества в различных областях, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи